Какой из перечисленных народов не проживал на территории византийской империи в 11 веке? 1) евреи.2) сирийцы.3) бриты.4) греки
История
Какой из перечисленных народов не проживал на территории византийской империи в 11 веке? 1) евреи.2) сирийцы.3) бриты.4) греки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бриты...................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Букет из двух тюльпанов и одного нарцисса стоит 40 рублей причём один тюльпан в 2 раза дороже одного нарцисса. какова цена тюльпана и нарцисса?
Русский язык
Срочно помогите ответы на 4 вопроса:в числе 577 787 всего десятков? число в котором 3сот.тыс.и 1дес.тыс записываеться цифрами так?? наименьшое ...
Русский язык
Русский язык