Какой из перечисленных народов не проживал на территории византийской империи в 11 веке? 1) евреи.2) сирийцы.3) бриты.4) греки

История

Какой из перечисленных народов не проживал на территории византийской империи в 11 веке? 1) евреи.2) сирийцы.3) бриты.4) греки

Автор: Гость