Срочно помогите ответы на 4 вопроса:в числе 577 787 всего десятков? число в котором 3сот.тыс.и 1дес.тыс записываеться цифрами так?? наименьшое трехзначное число меньше чем наименьшое пятизначное число в раз???

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Срочно помогите ответы на 4 вопроса:в числе 577 787 всего десятков? число в котором 3сот.тыс.и 1дес.тыс записываеться цифрами так?? наименьшое трехзначное число меньше чем наименьшое пятизначное число в раз???

Автор: Гость