Срочно помогите ответы на 4 вопроса:в числе 577 787 всего десятков? число в котором 3сот.тыс.и 1дес.тыс записываеться цифрами так?? наименьшое трехзначное число меньше чем наименьшое пятизначное число в раз???

Русский язык
Срочно помогите ответы на 4 вопроса:в числе 577 787 всего десятков? число в котором 3сот.тыс.и 1дес.тыс записываеться цифрами так?? наименьшое трехзначное число меньше чем наименьшое пятизначное число в раз???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
577787 =57тыс.дес. или 5сот.тыс. 77дес.тыс. 7сот 8дес. 7ед.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение с онтонимами
Ответить
Русский язык
Помоги мне сделать управления 95
Ответить
Физика
Смешали горячую воду массой 0,1, при t 50°C с холодной водой самой 0,2 кг , при t 20 °C . Как??ва t смеси
Ответить
Математика
Решите пропорцию (2x)÷3=4÷5
Ответить
Физика
Выразите в м/с скорости спортсменов: бег на лыжах-20 км/ч бег на коньках-- 45 км/ч прыж??и с трамплина - 100 км/ч скоростной спуск на лыжах-144 км/ч
Ответить