Смешали горячую воду массой 0,1, при t 50°C с холодной водой самой 0,2 кг , при t 20 °C . Как??ва t смеси
Физика
Смешали горячую воду массой 0,1, при t 50°C с холодной водой самой 0,2 кг , при t 20 °C . Как??ва t смеси
Ответ(ы) на вопрос:
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Tc=(0.1*50+0.2*20)/0.3=30 Градусов
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