Смешали горячую воду массой 0,1, при t 50°C с холодной водой самой 0,2 кг , при t 20 °C . Как??ва t смеси

Физика

Смешали горячую воду массой 0,1, при t 50°C с холодной водой самой 0,2 кг , при t 20 °C . Как??ва t смеси

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