Какие известные государства древности входили в состав византийской империи? 6 класс помогите пожалуйста!!!

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В состав Византийской империи в ее ранний исторический период входили: Балканский полуостров, Малая Азия, Сирия, Палестина, Египет, Киренаика, часть Месопотамии, часть Армении, а также важные в стратегическом отношении Крит, Кипр, Родос и другие острова Средиземного моря. Византии принадлежал ряд важных, хорошо укрепленных городов-государств на Крымском полуострове (Херсонес) и на Кавказе. В состав Византийской империи входили отдельные районы Аравии. В V в. в ее состав вошли Иллирия и Далмация. Источник: http://society.polbu.ru/kareva_midhistory/ch09_i.html