Помогите решить пж :Мальчик сделал игрушечную моторную лодку и пустил её в ручей.Скорость течения ручья 30 м/мин.Будет ли двигатся игрушечная моторная лодка и в какую сторону,если она поплывет: А)по течению с собственной скоро...

Математика
Помогите решить пж :Мальчик сделал игрушечную моторную лодку и пустил её в ручей.Скорость течения ручья 30 м/мин.Будет ли двигатся игрушечная моторная лодка и в какую сторону,если она поплывет: А)по течению с собственной скоростью 28 м/мин В)против течения с собственной скоростью 40 м/мин С)против течения с собственной скоростью 30 м/мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Vлодки = Vтечения + Vлодки собственная = 30 м/мин + 28 м/мин = 58 м/мин, по течению реки Б) Vлодки = Vлодки собственная - Vтечения = 40 м/мин - 30 м/мин = 10 м/мин, по течению реки В) Vлодки = Vлодки собственная - Vтечения = 30 м/мин - 30 м/мин = 0 м/мин, => движения происходить не будет
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