Помогите решить пж :Мальчик сделал игрушечную моторную лодку и пустил её в ручей.Скорость течения ручья 30 м/мин.Будет ли двигатся игрушечная моторная лодка и в какую сторону,если она поплывет: А)по течению с собственной скоро...

Математика

Помогите решить пж :Мальчик сделал игрушечную моторную лодку и пустил её в ручей.Скорость течения ручья 30 м/мин.Будет ли двигатся игрушечная моторная лодка и в какую сторону,если она поплывет: А)по течению с собственной скоростью 28 м/мин В)против течения с собственной скоростью 40 м/мин С)против течения с собственной скоростью 30 м/мин

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