Морфологический разбор слова зверь помогите
Русский язык
Морфологический разбор слова зверь помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделай разбор по этому плану: IЧасть речи, общее грамматическое значение и вопрос.IIНачальная форма. Морфологические признаки: AПостоянные морфологические признаки: 1собственное или нарицательное;2одушевлённое или неодушевлённое;3род;4склонение;5число (если слово имеет только одну форму – единственного или множественного числа).БНепостоянные морфологические признаки: 1число (если слово изменяется по числам);2падеж.IIIРоль в предложении (каким членом предложения является существительное в данном предложении).
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