Помогите срочно! Составить из букв n l a i g w e g l i немецкое слово
Немецкий язык
Помогите срочно! Составить из букв n l a i g w e g l i немецкое слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n l a i g w e g l i ( Langweilig - скучно )
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