Помогите срочно! Составить из букв n l a i g w e g l i немецкое слово

Немецкий язык
Помогите срочно! Составить из букв n l a i g w e g l i немецкое слово
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n l a i g w e g l i          ( Langweilig - скучно )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОДЧЕРКНУТЬ ГР. ОСНОВУ спасибо!!!! 1)Что здесь произошло? 2) Ландыши ядовиты. 3) На??более ценна чёрная смородина. 4) Дорогой друг, почему...
Ответить
Математика
Помогите быстрее ребро куба равно 17см. Найдите площадь его развертки, т.е сумму пл??щадей всех его сторон
Ответить
Математика
Раскрыть скобки используя распредилительное свойство умножения 8(у+9)
Ответить
Українська мова
Звуко - буквенный аналіз слів: молода, спина, маслюки, зуби, дупло.
Ответить
Химия
Найдите массовую долю CH⁴ и CuO, пожалуйста!!! срочно!!!!!)
Ответить