Найдите массовую долю CH⁴ и CuO, пожалуйста!!! срочно!!!!!)
Химия
Найдите массовую долю CH⁴ и CuO, пожалуйста!!! срочно!!!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может нужно найти массовую долю какого-либо ХЭ в веществе? У данных веществ я могу найти только молекулярную массу. Массовая доля - это отношение чего-либо к чему-либо (это проценты). Например, массовая доля углерода в метане.
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