Узнай пословицу по описанию.. Пословица- предупреждение отправляющемуся в дальню?? дорогу. Необходимо быть запасливым , чтобы пережить дорожные приключения с наименьшими потерями. Да и не только в дороге запас не повредит.

Литература

Узнай пословицу по описанию.. Пословица- предупреждение отправляющемуся в дальню?? дорогу. Необходимо быть запасливым , чтобы пережить дорожные приключения с наименьшими потерями. Да и не только в дороге запас не повредит.

Автор: Гость