Узнай пословицу по описанию.. Пословица- предупреждение отправляющемуся в дальню?? дорогу. Необходимо быть запасливым , чтобы пережить дорожные приключения с наименьшими потерями. Да и не только в дороге запас не повредит.
Литература
Узнай пословицу по описанию.. Пословица- предупреждение отправляющемуся в дальню?? дорогу. Необходимо быть запасливым , чтобы пережить дорожные приключения с наименьшими потерями. Да и не только в дороге запас не повредит.
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Хзвоововшвллчшсшсцьаллсш
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