Упростите выражения и найди его значение 315+please+185 при p =148 ;213
Математика
Упростите выражения и найди его значение 315+please+185 при p =148 ;213
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
315+148+185=648 315+213+185=713 ВРОДЕ так )))
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