Звуко - буквенный аналіз слів: молода, спина, маслюки, зуби, дупло.
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Звуко - буквенный аналіз слів: молода, спина, маслюки, зуби, дупло.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мо-ло-да - [- • - • - •] 6б, 6зв, 3 склади спи-на - [- - • - •] 5б, 5зв, 2 склади мас-лю-ки - [- • - = • - •] 7б, 7зв, 3 склади зу-би [- • - •] 4б, 4зв, 2 склади дуп-ло - [- • - - •] 5б, 5зв, 2 склади
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