Найдите значение выражения: а^2+a/2a-8*a^2+a/2a+8:3a^4+6a^3+3a^2/a^2-16

Математика
Найдите значение выражения: а^2+a/2a-8*a^2+a/2a+8:3a^4+6a^3+3a^2/a^2-16
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Все основные формулы сокращенного умножения:(a+b)^2=a^2+2ab+b^2  Квадрат суммы (a-b)^2=a^2-2ab+b^2  Квадрат разности (a+b)(a-b)=a^2-b^2  Разность квадратов (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3  Куб суммы(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3  Куб разности (a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3  Сумма кубов(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3  Разность кубов

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