Из текста Четыри желания выписать три слова где звуков больше чем букв

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Из текста Четыри желания выписать три слова где звуков больше чем букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твоё (твайо) мою (майу) пёстрыми (п"йострыми)
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