Почему комедия Д.И.Фонвизина "Недоросль" актуальна сегодня? помогите написать сочинение
Литература
Почему комедия Д.И.Фонвизина "Недоросль" актуальна сегодня? помогите написать сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в мире до сих пор много недорослей- глупых, ленивых, безкультурных людей. Фонвизин этим произведением хотел избавиться от таковых. Автор указывает на минусы государства с такими недорослями, ведь чем необразованне народ, тем хуже состояние государства.
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