Почему комедия Д.И.Фонвизина "Недоросль" актуальна сегодня? помогите написать сочинение

Гость: Гость:

Потому что в мире до сих пор много недорослей- глупых, ленивых, безкультурных людей. Фонвизин этим произведением хотел избавиться от таковых. Автор указывает на минусы государства с такими недорослями, ведь чем необразованне народ, тем хуже состояние государства.