Сообщение занимает 3 стр по 25 строк в каждой строке по 60 символов. Сколько символов в использованной алфавите если всё сообщение содержит 1125 байт
Информатика
Сообщение занимает 3 стр по 25 строк в каждой строке по 60 символов. Сколько символов в использованной алфавите если всё сообщение содержит 1125 байт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо посчитать количество символов в сообщении: 3 * 25 * 60 = 4500; Сообщение занимает 1125 байт, посчитаем, сколько байт занимает каждый символ: 1125 / 4500 = 0.25; Т.к. символ занимает 0.25 байт, одним байтом можно закодировать 4 символа. Байт состоит из 8 бит. 8 / 4 = 2 (количество битов чтобы закодировать каждый символ) Двумя битами можно закодировать 4 символа, значит в алфавите может быть до четырех символов
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