Выразите в м/с скорости спортсменов: бег на лыжах-20 км/ч бег на коньках-- 45 км/ч прыж??и с трамплина - 100 км/ч скоростной спуск на лыжах-144 км/ч
Физика
Выразите в м/с скорости спортсменов: бег на лыжах-20 км/ч бег на коньках-- 45 км/ч прыж??и с трамплина - 100 км/ч скоростной спуск на лыжах-144 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 км/ч = 10 м/c на лыжах - 5,6 м/с на коньках - 12,5 м/с с трамплина - 27,8 м/с
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