Выразите в м/с скорости спортсменов: бег на лыжах-20 км/ч бег на коньках-- 45 км/ч прыж??и с трамплина - 100 км/ч скоростной спуск на лыжах-144 км/ч

Физика

Выразите в м/с скорости спортсменов: бег на лыжах-20 км/ч бег на коньках-- 45 км/ч прыж??и с трамплина - 100 км/ч скоростной спуск на лыжах-144 км/ч

Автор: Гость