Как стремительно какая это часть речи?
Русский язык
Как стремительно какая это часть речи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречие вопрос как это наречие
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