Сочинение с онтонимами

Гость: Гость:

Сегодня меня разбудили лучи утреннего солнца .Я встал посмотрел в окно,погода была солнечной,никто не ждал такого прогноза ведь вчера вечером было пасмурно и дождливо.Настроение мое было хорошим,бодрым.После завтрака я отправился в школу.Там встретился с Федькой,он был злой и вялый.Я сделал вывод: погода влияет на человека