Сочинение с онтонимами
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Сочинение с онтонимами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня меня разбудили лучи утреннего солнца .Я встал посмотрел в окно,погода была солнечной,никто не ждал такого прогноза ведь вчера вечером было пасмурно и дождливо.Настроение мое было хорошим,бодрым.После завтрака я отправился в школу.Там встретился с Федькой,он был злой и вялый.Я сделал вывод: погода влияет на человека
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