Помоги мне сделать управления 95
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Помоги мне сделать управления 95
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горные вершины спят во тьме ночной. И приносит ветер теплый запах скошенной травы. Люблю грозу в начале мая. Последние дни августа. Славная осень. Мой сад с каждым днем уведает. С каждым часом холодает
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