Букет из двух тюльпанов и одного нарцисса стоит 40 рублей причём один тюльпан в 2 раза дороже одного нарцисса. какова цена тюльпана и нарцисса?

Математика
Букет из двух тюльпанов и одного нарцисса стоит 40 рублей причём один тюльпан в 2 раза дороже одного нарцисса. какова цена тюльпана и нарцисса?
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Гость:
16руб. тюльпаны 8руб нарцис
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