Букет из двух тюльпанов и одного нарцисса стоит 40 рублей причём один тюльпан в 2 раза дороже одного нарцисса. какова цена тюльпана и нарцисса?
Математика
Букет из двух тюльпанов и одного нарцисса стоит 40 рублей причём один тюльпан в 2 раза дороже одного нарцисса. какова цена тюльпана и нарцисса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16руб. тюльпаны 8руб нарцис
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