Букет из двух тюльпанов и одного нарцисса стоит 40 рублей причём один тюльпан в 2 раза дороже одного нарцисса. какова цена тюльпана и нарцисса?

Математика

Букет из двух тюльпанов и одного нарцисса стоит 40 рублей причём один тюльпан в 2 раза дороже одного нарцисса. какова цена тюльпана и нарцисса?

Автор: Гость