Сколько звуков в словах головка красив овца коврик
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Сколько звуков в словах головка красив овца коврик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Головка-7звуков красив-6звуков овца-4звука коврик-6звуков
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