В параллелограмме ABCD, AC-диагональ,угол BCA=20° ,угол BAC=30° .Найдите углы параллелограмма ABCD.

Геометрия
В параллелограмме ABCD, AC-диагональ,угол BCA=20° ,угол BAC=30° .Найдите углы параллелограмма ABCD.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника = 180 градусов; в треугольгике АВС два угла известны 180- 20- 30=130 градусов равен угол АВС; угол ВСД равен сумме углов ВАС и ВСА, равен 50 градусов. Из свойств параллелограмма противоположные углы равны, следовательно, если нашли два угла рядом, значит нашли все углы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Длина забора вокруг прямоугольного участка земли 82 м. Найдите длину и ширину учас??ка, если ширина в 2 раза меньше длины.
Ответить
Английский язык
Напишите сочинение , мой любимый город- Париж. На английском. СРОЧНО
Ответить
История
Какой из перечисленных народов не проживал на территории византийской империи в 11 веке? 1) евреи.2) сирийцы.3) бриты.4) греки
Ответить
Русский язык
Сколько звуков в словах головка красив овца коврик
Ответить
Математика
Букет из двух тюльпанов и одного нарцисса стоит 40 рублей причём один тюльпан в 2 раза дороже одного нарцисса. какова цена тюльпана и нарцисса?
Ответить