В параллелограмме ABCD, AC-диагональ,угол BCA=20° ,угол BAC=30° .Найдите углы параллелограмма ABCD.
Геометрия
В параллелограмме ABCD, AC-диагональ,угол BCA=20° ,угол BAC=30° .Найдите углы параллелограмма ABCD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника = 180 градусов; в треугольгике АВС два угла известны 180- 20- 30=130 градусов равен угол АВС; угол ВСД равен сумме углов ВАС и ВСА, равен 50 градусов. Из свойств параллелограмма противоположные углы равны, следовательно, если нашли два угла рядом, значит нашли все углы.
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