Смесь состоит из 100 молекул гелия и 200 молекул кислорода.Какое число атомов содерж??тся в смеси

Химия
Смесь состоит из 100 молекул гелия и 200 молекул кислорода.Какое число атомов содерж??тся в смеси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. гелий имеет одноатомную молекулу (He), то число молекул гелия равно числу его атомов. ⇒ 100 атомов Т.к. кислород имеет двухатомную молекулу (O₂), то число атомов в два раза больше числа молекул ⇒ 400 атомов Количество атомов в смеси = 500 
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