Мужчин-35%,женщин-40%,детей-25%.сколько мужчин,женщин и детей живёт в городе если всего в нём 48тысяч жителей?

Математика
Мужчин-35%,женщин-40%,детей-25%.сколько мужчин,женщин и детей живёт в городе если всего в нём 48тысяч жителей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48 тыс - 100% х - 35% 100х = 48*35 100х = 1680 х = 16,8 тысяч - мужчин 2) 48 - 100% х - 40% 100х = 1920 х = 19,2 тысячи - женщин. 3) 48-(16,8+19,2)= 12 тысяч - детей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В трапеции АВСД из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне СД и пересекающая сторону АД в точке К так, что угол АКВ равен 65 градусов...
Ответить
Алгебра
2^8-x^2=4^x (два в степени восемь минус икс квадрат равно четыре в степени икс
Ответить
Геометрия
В параллелограмме ABCD, AC-диагональ,угол BCA=20° ,угол BAC=30° .Найдите углы параллелограмма ABCD.
Ответить
Алгебра
Длина забора вокруг прямоугольного участка земли 82 м. Найдите длину и ширину учас??ка, если ширина в 2 раза меньше длины.
Ответить
Английский язык
Напишите сочинение , мой любимый город- Париж. На английском. СРОЧНО
Ответить