Мужчин-35%,женщин-40%,детей-25%.сколько мужчин,женщин и детей живёт в городе если всего в нём 48тысяч жителей?
Математика
Мужчин-35%,женщин-40%,детей-25%.сколько мужчин,женщин и детей живёт в городе если всего в нём 48тысяч жителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48 тыс - 100% х - 35% 100х = 48*35 100х = 1680 х = 16,8 тысяч - мужчин 2) 48 - 100% х - 40% 100х = 1920 х = 19,2 тысячи - женщин. 3) 48-(16,8+19,2)= 12 тысяч - детей.
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