Мужчин-35%,женщин-40%,детей-25%.сколько мужчин,женщин и детей живёт в городе если всего в нём 48тысяч жителей?

Математика

Мужчин-35%,женщин-40%,детей-25%.сколько мужчин,женщин и детей живёт в городе если всего в нём 48тысяч жителей?

Автор: Гость