В трапеции АВСД из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне СД и пересекающая сторону АД в точке Е так, что угол АЕВ=75°, угол А=40°. Чему равен угол СВЕ? пожалуйста помогите
Математика
В трапеции АВСД из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне СД и пересекающая сторону АД в точке Е так, что угол АЕВ=75°, угол А=40°. Чему равен угол СВЕ? пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АБСД-трапеция по условию задачи(. ВС!!АД)Прямая ВЕ!!СД(по усл,задачи) Значит ЕВСД- параллелограм (по признакам). Сумма угловЕВСД-360* УголВЕД= 180*-75*=105*. Проверяем:УголЕДБ=180*-105=75*=углуЕВС тк сумма углов параллелограмма =360* имем( 105*+75*)*2=360*
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