В трапеции АВСД из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне СД и пересекающая сторону АД в точке Е так, что угол АЕВ=75°, угол А=40°. Чему равен угол СВЕ? пожалуйста помогите

Математика

В трапеции АВСД из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне СД и пересекающая сторону АД в точке Е так, что угол АЕВ=75°, угол А=40°. Чему равен угол СВЕ? пожалуйста помогите

Автор: Гость