В трапеции АВСД из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне СД и пересекающая сторону АД в точке Е так, что угол АЕВ=75°, угол А=40°. Чему равен угол СВЕ? пожалуйста помогите

Математика
В трапеции АВСД из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне СД и пересекающая сторону АД в точке Е так, что угол АЕВ=75°, угол А=40°. Чему равен угол СВЕ? пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АБСД-трапеция по условию задачи(. ВС!!АД)Прямая ВЕ!!СД(по усл,задачи) Значит ЕВСД- параллелограм (по признакам). Сумма угловЕВСД-360*  УголВЕД= 180*-75*=105*. Проверяем:УголЕДБ=180*-105=75*=углуЕВС тк сумма углов параллелограмма =360* имем( 105*+75*)*2=360* 
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