Предложения со словами : веять, гореть , интонация . С каждым словом одно предложе??ие
Русский язык
Предложения со словами : веять, гореть , интонация . С каждым словом одно предложе??ие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие бывают предложения по цели интонации? От досады я кинул письмо в камин и оно стало гореть красивым синеватым пламенем. Сегодня прекрасный день на улице веет ветром,калышится деревья. Подойдут?
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