Помогите составить словосочетания с данными паронимами: подпись-роспись, бережливый-бережный, комический-комичный, обеднеть-обеднеть, удачливый-удачный, страстной-страстный, хозяйский-хозяйственный, горний-горный, занятой-заня...
Русский язык
Помогите составить словосочетания с данными паронимами: подпись-роспись, бережливый-бережный, комический-комичный, обеднеть-обеднеть, удачливый-удачный, страстной-страстный, хозяйский-хозяйственный, горний-горный, занятой-занятый, многозначительный-многозначный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я подписался под документом, а мама поставила роспись.
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