Часть прямоугольной площадки длиной 17 м и шириной 12 м заняли цветником прямоугольной формы. Длина цветника 14 м, а ширина 9 м. Определить площадь, не занятую цветником.

Математика

Часть прямоугольной площадки длиной 17 м и шириной 12 м заняли цветником прямоугольной формы. Длина цветника 14 м, а ширина 9 м. Определить площадь, не занятую цветником.

Автор: Гость