Часть прямоугольной площадки длиной 17 м и шириной 12 м заняли цветником прямоугольной формы. Длина цветника 14 м, а ширина 9 м. Определить площадь, не занятую цветником.
Математика
Часть прямоугольной площадки длиной 17 м и шириной 12 м заняли цветником прямоугольной формы. Длина цветника 14 м, а ширина 9 м. Определить площадь, не занятую цветником.
Ответ(ы):
Гость:
Вот так решать) 20*15*10=3000м^2
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