Челябинск экономика родного края проект
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Челябинск экономика родного края проект
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он распространяется на все основы местного самоуправления и проявляется как правовая, организационная … Государственной поддержкой местного самоуправления фактически занимается Государственная Дума, в последнее время проявляющая заметную активность.
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