Человек - часть природы. Происхождение человека и древнии предки человека

Биология
Человек - часть природы. Происхождение человека и древнии предки человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антропогенез. Большое значение для изучения вопроса имеет синхронизация археологических эпох с геологическими периодами истории Земли. Одна из «революционных» теорий о месте человека в природе и истории принадлежит Ч. Дарвину. С момента публикации в 1871 г. его книги «Происхождение человека и половой отбор» уже не ставятся под сомнение и не вызывают возмущения доказательства происхождения человека от животных, в частности от обезьян. Но при этом столь же естественна и оговорка, что ни одна из нынешних обезьян не может рассматриваться как непосредственная предковая форма человека.У людей остались рудименты которые частично  доказывают что человек произошел от обезьян. Предки человека:, Австралопитеки (12-14 млн лет назад) Питекантропы( от 1,9 млн лет до 650 тыс. лет назад) Неандертальцы (40 тыс. лет назад) Кроманьонцы ( люди современного типа)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение. 9x-x²=0. Пожалуйста, помогите решить данное уравнение и объясните, разбирая весь процесс, как решать. Просто я много прогулив...
Ответить
Математика
Представьте дробь, в виде суммы двух дробей с числителем 1.Помогите!
Ответить
Математика
Щука 1м 19см, Судак 9см. На сколько см длина щуки больше, чем длина судака?
Ответить
Математика
Вычисли 2кг750г-1кг889г; 10ц9кг-5ц68кг; 24мин18с-3мин24с
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!! Чему равно значение выражения 1)1,6а+1,6б Если а+б=100 2)2,5x-2,5у если x-у=4
Ответить