Человек - часть природы. Происхождение человека и древнии предки человека

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Антропогенез. Большое значение для изучения вопроса имеет синхронизация археологических эпох с геологическими периодами истории Земли. Одна из «революционных» теорий о месте человека в природе и истории принадлежит Ч. Дарвину. С момента публикации в 1871 г. его книги «Происхождение человека и половой отбор» уже не ставятся под сомнение и не вызывают возмущения доказательства происхождения человека от животных, в частности от обезьян. Но при этом столь же естественна и оговорка, что ни одна из нынешних обезьян не может рассматриваться как непосредственная предковая форма человека.У людей остались рудименты которые частично доказывают что человек произошел от обезьян. Предки человека:, Австралопитеки (12-14 млн лет назад) Питекантропы( от 1,9 млн лет до 650 тыс. лет назад) Неандертальцы (40 тыс. лет назад) Кроманьонцы ( люди современного типа)