Человек ростом 1.6 м стоит на расстоянии 15 м от столба на котором висит фонарь на вы??оте 9,6 м . Найдите длину тени человека . Надо чтоб ответ был 3 . мне надо решение

Математика

Человек ростом 1.6 м стоит на расстоянии 15 м от столба на котором висит фонарь на вы??оте 9,6 м . Найдите длину тени человека . Надо чтоб ответ был 3 . мне надо решение

Автор: Гость