Человек ростом 1.6 м стоит на расстоянии 15 м от столба на котором висит фонарь на вы??оте 9,6 м . Найдите длину тени человека . Надо чтоб ответ был 3 . мне надо решение

Математика
Человек ростом 1.6 м стоит на расстоянии 15 м от столба на котором висит фонарь на вы??оте 9,6 м . Найдите длину тени человека . Надо чтоб ответ был 3 . мне надо решение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решайте по подобию тр-ков.См. рис.
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