Опишите картину Рябушкина "Московская девушка 17 века"Сочинение

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Историческая живопись Рябушкина интересна. На картине " Московская девушка семнадцатого века" изображена красавица. Она идет по улице, зимней улице, гордо подняв голову и не замечая ничего вокруг. Мы обращаем внимание на прямую спину девушки, на ее упрямые губы, таинственные полузакрытые глаза и веселый носик картошкой. Девушка не из крестьянской семьи, но и не из богатых. На голове теплая шапка, ленточка алая в косе, удобная муфточка на руках. Она идет по улице, где много деревянных домов. Можно увидеть также покосившиеся заборы. Девушка уверена в себе, она - настоящая москвичка, с особым характером. Я думаю, что художник создавал типичный образ городской девушки с белой кожей, с красивыми волосами, подчеркивал ее величие. Стоит, я думаю, посмотреть и другие работы художника, чтобы узнать новое о русской жизни прошлых веков.