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Как переводится there is some water in my cup .
Английский язык
Как переводится there is some water in my cup .
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Гость:
Есть немного воды в моей чашке
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