5. К какой форме поверхности земной относится возвышение высотой 201 м?
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5. К какой форме поверхности земной относится возвышение высотой 201 м?
Ответ(ы):
Гость:
По моему, это РАВНИНЫ, выше 500- плоскогорья
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