Область значения функции, заданной графически, является?
Алгебра
Область значения функции, заданной графически, является?
Ответ(ы):
Гость:
Область значений Y=[0;5]
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