Укажите группу, в которой перечислены плодовые растения 1) огурец, картофель, све??ла 2) вишня, крыжовник, банан 3) земляника, томаты, морковь
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Укажите группу, в которой перечислены плодовые растения 1) огурец, картофель, све??ла 2) вишня, крыжовник, банан 3) земляника, томаты, морковь
Ответ(ы):
Гость:
Огурец картофель свекла
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