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Как называются числа которые при делении на 2 дают остаток 1?
Математика
Как называются числа которые при делении на 2 дают остаток 1?
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Эти числа называются нечетными
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