Как называются числа которые при делении на 2 дают остаток 1?

Математика
Как называются числа которые при делении на 2 дают остаток 1?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эти числа называются нечетными 
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