На сколькодесятков увеличели 19,если получили наибольшие двухзначное число?

Математика
На сколькодесятков увеличели 19,если получили наибольшие двухзначное число?
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Автор: Гость
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Гость:
На 80 увеличили десятки
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