Глухие и звонкие.спасибо.

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Звонкими являются следующие согласные: [б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], [д], [д’], [ж], [з], [з’], [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’]. Звонким является также звук [ж’], встречающийся в речи отдельных людей в словах дрожжи, вожжи и некоторых других. Глухие согласные звуки произносятся без голоса, когда голосовые связки остаются расслабленными, и состоят только из шума Глухими являются следующие согласные звуки: [к], [к’], [п], [п’], [с], [с’], [т], [т’], [ф], [ф’], [х], [х’] [ц], [ч’], [ш], [щ’].