Найдите в орфографическом,слово образовательном,в толковом и в других словарях с??ово Приключение!найти онем различные сведения

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Найдите в орфографическом,слово образовательном,в толковом и в других словарях с??ово Приключение!найти онем различные сведения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ПРИКЛЮЧЕНИЕ, -я; ср. 1. Неожиданный случай, происшествие. Доехать без приключений.Весёлое п. Таинственное п. Произошло, случилось п. 2. обычно мн.: приключения, -ий. Похождение, рискованное предприятие. Любовные приключения.Страсть, любовь к приключениям. Рассказать о своих приключениях. Читать приключения (разг.; приключенческую литературу). Библиотека приключений (приключенческой литературы). Искатели приключений (люди, склонные к авантюризму, авантюрам). Приключение см. случай Л искатель приключений
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