Объясни,как найдено произведение 14*5=(8+6)*5=70
Математика
Объясни,как найдено произведение 14*5=(8+6)*5=70
Ответ(ы):
Гость:
14 представили как 8 и 6 и умножили на 5
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