Змiнити слова так, щоб надати iм вiдтiнку ласкавостi: молодi берези, дерева, схожi на дiвчат, у бiлих платтях, iз листя

Українська мова
Змiнити слова так, щоб надати iм вiдтiнку ласкавостi: молодi берези, дерева, схожi на дiвчат, у бiлих платтях, iз листя
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Молоденькі берізки, деревця, схожі на дівчаток, у біленьких платтячках, із листочків
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