Змiнити слова так, щоб надати iм вiдтiнку ласкавостi: молодi берези, дерева, схожi на дiвчат, у бiлих платтях, iз листя

Українська мова

Змiнити слова так, щоб надати iм вiдтiнку ласкавостi: молодi берези, дерева, схожi на дiвчат, у бiлих платтях, iз листя

Автор: Гость