Можно ли медици термометром измерить температуру горячей воды

Физика
Можно ли медици термометром измерить температуру горячей воды
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно;;;;;;;;;;;;;;исследования а пк-та улье не путники нас пас
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Подобрать крылатые выражения из греческих мифов ("Нить Ариадны", "Сизифов труд" и д??угие).
Ответить
Русский язык
Помогите !!!) даю 66 балов
Ответить
Математика
Из города в противоположных направлениях выехали два поезда .скорости которых бы??и равны 90 км.ч.и 100км.ч .За какое время они оказались на рассто...
Ответить
Другие предметы
Приветствую! Помогите пожалуйста! очень срочно! НАПИШИТЕ ВЫВОД(ЗАКЛЮЧЕНИЕ) В СОЧ??НЕНИЕ "КАВКАЗКИЙ ПЛЕННИК" Буду благодарна)
Ответить
Алгебра
Найти знаменатель геометрической прогрессии, если: 1) b1 = -2, b5 = -162; 2) b1= - 3, b4 = 81;
Ответить