Помогите !!!) даю 66 балов
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Помогите !!!) даю 66 балов
Ответ(ы):
Гость:
Родна , ровнина , блестящий, далёких , одинокий. Дольше не знаю.....прости*
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