Найти знаменатель геометрической прогрессии, если: 1) b1 = -2, b5 = -162; 2) b1= - 3, b4 = 81;
Алгебра
Найти знаменатель геометрической прогрессии, если: 1) b1 = -2, b5 = -162; 2) b1= - 3, b4 = 81;
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