Производящее слово к слову НАХОДИЛИСЬ Подскажите пожалуйста

Русский язык
Производящее слово к слову НАХОДИЛИСЬ Подскажите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Находились производящее слово ход
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