Дано: АВ параллельно СD АС параллельно ВD. доказать: АС=ВD
Геометрия
Дано: АВ параллельно СD АС параллельно ВD. доказать: АС=ВD
Ответ(ы):
Гость:
Ну получается, так, раз все параллельно...
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