Образуй форму past simple tense ( простого прошедшего времени) от этих глаголов и заполни ??аблицу. как называюся такие глаголы ? talk, land, arrive, follow, want, walk, help, play, need.

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Образуй форму past simple tense ( простого прошедшего времени) от этих глаголов и заполни ??аблицу. как называюся такие глаголы ? talk, land, arrive, follow, want, walk, help, play, need.
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