Прочитайте отрывок из стихотворения И.А.Бунина Гаснет вечер,даль синеет, Солнышко садится, Нива колосится! Пахнет медом,зацветает Белая гречиха.... Звон к вечерне из деревни долетает тихо... А вдали кукушка в роще медленн...

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Прочитайте отрывок из стихотворения И.А.Бунина Гаснет вечер,даль синеет, Солнышко садится, Нива колосится! Пахнет медом,зацветает Белая гречиха.... Звон к вечерне из деревни долетает тихо... А вдали кукушка в роще медленно кукует, Счастлив тот,кто на работе в поле заначует! О каком времени года(месяце) идет речь в стихотворении. Какие слова передают запахи и звуки летнего вечера? Подчеркните:оглушенные звонкие гласные;сочетание букв,которыми обозначен один звук;корни с безударными гласными. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость