Делаю химию и не уверена что правильно сделала проверьте пожалуйста! _______________________________________________! № періоду 1 2 3 4 5 6 7 ! ________________________________________________! Кількість 2 8 8 18 18 18 10 !...

Химия
Делаю химию и не уверена что правильно сделала проверьте пожалуйста! _______________________________________________! № періоду 1 2 3 4 5 6 7 ! ________________________________________________! Кількість 2 8 8 18 18 18 10 ! елементів ! ________________________________________________!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В шестом-32- (+лантаноиды-14) в седьмом добавить 14 актиноидов
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