Делаю химию и не уверена что правильно сделала проверьте пожалуйста! _______________________________________________! № періоду 1 2 3 4 5 6 7 ! ________________________________________________! Кількість 2 8 8 18 18 18 10 !...

Химия

Делаю химию и не уверена что правильно сделала проверьте пожалуйста! _______________________________________________! № періоду 1 2 3 4 5 6 7 ! ________________________________________________! Кількість 2 8 8 18 18 18 10 ! елементів ! ________________________________________________!

Автор: Гость